Zelenski celebra el compromiso auspiciado por Trump en Gaza y pide paz también en Ucrania

1 minuto

Kiev, 9 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró este jueves en sus redes sociales el acuerdo de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, y expresó su esperanza en que un compromiso similar pueda lograrse también para que termine el conflicto en Ucrania.

«Es importante que la perspectiva de establecer una paz duradera en Oriente Medio está más cerca de conseguirse. Esto es importante no sólo para la región, sino para todo el mundo. Se está avanzando en un acuerdo que puede ayudar a todos. Si la violencia y la guerra se detienen en una parte del mundo, la seguridad global se incrementa para todos», escribió Zelenski.

El presidente ucraniano dio las gracias a Trump por propiciar el acuerdo y dijo que espera que los rehenes israelíes en manos de Hamás en Gaza sean liberados. Al mismo tiempo, agregó que confía que «no haya más víctimas en Gaza» entre los palestinos.

«Y esperamos que los esfuerzos globales sean de la misma forma suficientes para lograr paz real para nuestro país, en nuestra región», dijo Zelenski.

El presidente ucraniano cerró su mensaje diciendo que Rusia «sigue siendo la principal fuente de guerra y terrorismo en el mundo» y abogó por «presión internacional» adicional para forzar al Kremlin a aceptar una paz duradera y con seguridad para la región. EFE

mg/jgb