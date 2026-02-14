Zelenski celebra la amistad de aliados de Ucrania con el premio de conferencia de Múnich

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este sábado la amistad de los países aliados de su país, con una mención al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al recibir el premio Ewald von Kleist, que entregó la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) al pueblo ucraniano.

Zelenski recibió en nombre del país invadido por Rusia el galardón en el palacio de la Residencia de Múnich, un complejo arquitectónico cuya historia data del siglo XIV aunque ha sufrido numerosas ampliaciones y donde el presidente ucraniano, al mostrar su agradecimiento por el galardón, citó uno por uno a los aliados de su país.

«Gracias Pedro (Sánchez) por unir a España en el apoyo a Ucrania», señaló Zelenski en un momento de su discurso en el que citó a los países y organizaciones internacionales a las que agradeció el apoyo a la causa ucraniana, y que comenzó con referencia a representantes de la Unión Europea (UE) y a las naciones que más apoyo prestan a Kiev.

«Quiero agradecer a Ursula (von der Leyen), quien trabaja con nosotros como si ya fuéramos parte de la familia europea», afirmó Zelenski en alusión a la presidenta de la Comisión Europea, para después aludir a António Costa, el presidente del Consejo Europeo, y referirse prácticamente uno por uno a los aliados de Ucrania.

«Gracias Friedrich (Merz), que puede ser un socio duro» pero «al final es de esos socios que el mundo entero respeta y valora de verdad. Y agradezco a Alemania por su liderazgo fuerte y visible», continuó Zelenski en alusión al canciller alemán.

«Gracias Emmanuel (Macron), quien siempre está en contacto y siempre trae ideas fuertes», apuntó Zelenski al referirse al presidente francés, antes de hacer referencia al liderazgo del Reino Unido del ‘premier’ Keir Starmer, y a cómo el ucraniano agradecía a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni «preocuparse por los ucranianos un poco menos que por los italianos».

Zelenski generó aplausos y hasta la hilaridad de los presentes en los lujosos e históricos salones del banquete de la fiesta de entrega del premio porque sus agradecimientos implicaron comentarios como: «Quiero agradecer a Donald, al otro lado del gran, gran, gran y bello océano».

«El presidente Donald Trump, el único que tiene el poder de verdad de frenar a Rusia», dijo Zelenski antes de tener palabras para el resto de líderes europeos y de organizaciones como la OTAN y su secretario general, Mark Rutte.

Un agradecimiento irónico hacia Orbán

Zelenski tuvo palabras también para Viktor Orbán, primer ministro húngaro y conocido por las tensiones que tiene con Kiev y las naciones de la UE debido a, entre otras cosas, oponerse a algunas iniciativas de apoyo a Ucrania y sus tentativas de acercamiento con el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Incluso quiero darles las gracias a Viktor. Ya saben a quién me refiero porque, a su manera, nos empuja a todos nosotros en Europa a ser mejores», dijo Zelenski, levantando aplausos y algunas risas de un público que, cuando el jefe de Estado ucraniano terminó su discurso, rompió a aplaudir de pie.

Tusk, agradecido con la Ucrania de Zelenski

La laudatio en la entrega del premio Ewald von Kleist la pronunció el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien, a su vez, agradeció a Ucrania su lucha «por resistir ante un enemigo» que amenaza «al resto de Europa y al mundo occidental».

«Estamos agradecidos porque vosotros habéis hecho que el resto del mundo se dé cuenta de que, sin luchar, sin el deseo de enfrentarse al mal, sin la fuerza ni la determinación, no sobrevivirá», dijo Tusk, que intervino en la tribuna junto a Zelenski, el primer ministro del estado federado de Baviera, Markus Söder, y Wolfgang Ischinger, presidente de la CSM.

«Ustedes están listos para luchar», porque «saben muy bien, y yo lo sé, cómo de horrible es la realidad sin principios, ni amor ni libertades», subrayó el líder polaco. EFE

