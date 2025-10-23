Zelenski celebra la sanciones de la UE y EEUU a Rusia pero pide más presión contra Putin

1 minuto

Bruselas, 23 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este jueves las nuevas sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado contra Rusia pero les pidió que sigan presionando al presidente ruso, Vladimir Putin, para que acepte un alto el fuego.

«Este paquete de sanciones es crucial para nosotros. Muchas gracias. (Es una medida que) Llega tras la decisión que ayer tomó el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump, al sector energético. Los esperábamos. Ojalá funcione. Es muy importante», dijo Zelenski en declaraciones a la prensa, a su llegada a la cumbre que los líderes europeos celebran hoy en Bruselas.

«Rusia no demuestra que quiere parar esta guerra con la que nos atacan. Vemos (ataques contra) guarderías, escuelas, civiles, lo que significa que no solo tenemos que defendernos, junto a Europa, junto a Estados Unidos, tenemos que presionar a Putin para que pare la guerra», continuó. EFE

