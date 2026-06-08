Zelenski celebra la victoria del proeuropeo Pashinián en las elecciones armenias

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Kiev, 8 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró este lunes la victoria conseguida en la víspera por el partido del primer ministro proeuropeo de Armenia, Nikol Pashinián, en unas elecciones generales celebradas en las que se medía a una oposición partidaria de privilegiar los lazos con Rusia.

«Es también una victoria de la soberanía de Armenia, de vuestra independencia y de vuestro derecho a vivir como elijáis», escribió en su cuenta de X Zelenski, que el 4 de mayo, con motivo de la celebración en Ereván de la reunión anual de la Comunidad Política Europea, visitó por primera vez una exrepública soviética que hasta ahora ha dependido en gran medida de Rusia.

Zelenski felicitó a los armenios por haber organizado «elecciones democráticas y libres» y dijo que Ucrania está interesada en incrementar la cooperación en ambas partes.

El presidente ucraniano pidió que la UE ofrezca «apoyo real» a Armenia y haga «todo lo necesario para garantizar que la gente sienta que sus vidas mejoran gracias a su relación con Europa».

«Es una prueba para la Unión Europea. Es importante no perder tiempo u oportunidades», remachó en su mensaje de X.

Zelenski ha apoyado de forma explícita a las fuerzas proeuropeas también en repúblicas exsoviéticas como Moldavia y Georgia.

La UE y Rusia se han acusado mutuamente de injerencia en los procesos electorales de estos países, en los que Moscú y Bruselas han apoyado a fuerzas enfrentadas. EFE

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