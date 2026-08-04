Zelenski cesa a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina

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Leópolis (Ucrania), 4 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha cesado a la embajadora del país en Estados Unidos, Olga Stefanishina, quien solicitó ser relevada de sus funciones por «asuntos personales».

Zelenski no proporcionó detalles sobre su decisión, que se dio a conocer en un decreto publicado en el sitio web de la Oficina Presidencial de Ucrania a última hora del lunes.

“Esta es una decisión personal, dictada por las circunstancias personales”, explicó Stefanishina en una publicación en sus redes sociales, en la que agradeció a Zelenski su “confianza”.

Stefanishina ejerció como embajadora durante menos de un año tras sustituir a Oksana Markarova el 27 de agosto de 2025, y supervisó los intentos de mantener el apoyo a Ucrania por parte de la administración de Donald Trump.

“Los puntos principales del plan con el que llegué se han puesto en práctica”, señaló Stefanishina.

Según su declaración, su equipo «aumentó el suministro de armas estadounidenses y mantuvo el apoyo justo cuando el entorno político en Washington estaba cambiando en contra nuestra».

«Consagramos ese apoyo en leyes que perdurarán independientemente del cambio de administración. Y, lo que es más importante, cambiamos el papel de Ucrania: de ser un país que recibe ayuda a ser un país en el que se invierte y cuyas tecnologías se adquieren», escribió.

La destitución de Stefanishina se produce en medio de una importante reorganización del gobierno y la cúpula militar de Ucrania, que ha incluido el nombramiento del nuevo primer ministro Sergi Koretski y de los nuevos jefes del Ejército, del Servicio de Inteligencia Exterior y del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

El presidente Zelenski reveló ya el 23 de julio que ofreció el puesto de embajador de Estados Unidos a la ex primera ministra Yulia Sviridenko, señalando que este puesto es clave para Ucrania y debería ser ocupado por «una persona con rango de viceprimer ministro, ministro o primer ministro».

«Con el debido respeto a Olga Stefanishina, no es ningún secreto que contaba con Yulia Sviridenko y le ofrecí el puesto de embajadora en Estados Unidos», reveló.

Medios de comunicación ucranianos como Ukrainska Pravda informaron en julio que Sviridenko rechazó la oferta de Zelenski. EFE

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