Zelenski cesa al jefe del Ejército y lo reemplaza por el general Mijailo Drapati

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Kiev, 21 jul (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cesó a última hora del martes como jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y nombró como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército.

“He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati”, dijo Zelenski en un discurso a la nación, que resaltó que la decisión fue tomada junto con los principales mandos del Ejército y dijo que buscará un nuevo puesto para Sirski, a quien dio las gracias por su labor en el cargo.

El presidente ucraniano anunció además que ofreció al exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuya salida del cargo la semana pasada precipitó la crisis que ha llevado a la destitución de Sirski, una “posición de importancia en el Gobierno” relacionada con la modernización tecnológica que impulsó al frente de la cartera de Defensa.

Zelenski no dijo si Fédorov -que había rechazado hasta ahora las posiciones que le había ofrecido el presidente como alternativa al Ministerio de Defensa- ha dado una respuesta a su propuesta.

El cuestionamiento que ha llevado a la destitución de Sirski se intensificó la semana pasada, después de que Fédorov achacara su salida del Ministerio de Defensa a un conflicto con el general, a quien acusó de no haberse adaptado a la nueva realidad de una guerra dominada por los drones y al que tachó de autoritario y anticuado.

Miles de personas han salido en los últimos días a la calle exigiendo la vuelta de Fédorov a su puesto de ministro de Defensa y el cese de Sirski.

El general respondió este lunes a las críticas recibidas recordando que ha sido bajo su mandato que los drones han adquirido el protagonismo que tienen en la estrategia de guerra de Ucrania.

Sirski también reivindicó como propia la mejora de la situación en la guerra para Ucrania de los últimos meses.

El general Sirski asumió el cargo de jefe del Ejército que hoy abandona por decisión del presidente en febrero de 2024, cuando sustituyó al popular Valeri Zaluzhni tras el cese de éste por sus desencuentros con Zelenski. EFE

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