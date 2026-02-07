Zelenski condena ataque ruso con «más de 400 drones y unos 40 misiles»

1 minuto

Berlín, 7 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque ruso contra Ucrania de la noche del viernes a este sábado en el que las fuerzas de Rusia emplearon, según el jefe de Estado del país invadido, «más de 400 drones y unos 40 misiles».

«Más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos se usaron en este ataque. El principal objetivo fue la red eléctrica y las subestaciones de generación y distribución», lamentó Zelenski en su cuenta de Telegram. EFE

