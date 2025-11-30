Zelenski condena el bombardeo ruso que deja un muerto y 19 heridos en la región de Kiev

1 minuto

Berlín, 30 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este domingo el ataque ruso que dejó al menos un muerto y 19 heridos, según el balance del jefe de Estado, en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.

«Rusia atacó la ciudad con drones, dañando numerosos edificios residenciales. Por ahora 19 personas han resultado heridas, incluidos niños. La vida de una persona fue sesgada en este ataque. Mis condolencias a los miembros de su familia y seres queridos», escribió Zelenski en sus redes sociales, donde también dijo que otras regiones resultaron golpeadas por Rusia. EFE

