Zelenski confirma que Rusia no atacó anoche ninguna infraestructura energética en Ucrania
Kiev, 30 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este viernes que Rusia no atacó ninguna infraestructura energética ucraniana durante la pasada noche.
«No hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche, pero ayer (el jueves) por la tarde nuestra infraestructura energética fue golpeada en varias regiones», dijo Zelenski tras mantener una reunión telemática con las autoridades regionales del país.
Se trata de la primera confirmación de que Rusia ha cumplido por el momento la tregua temporal en los ataques al sistema energético ucraniano que, según anunció el jueves por la noche el presidente de EE.UU., Donald Trump, le prometió su homólogo ruso, Vladímir Putin, la víspera misma. EFE
