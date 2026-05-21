Zelenski confirma un ataque a la refinería rusa en Sizran, a 800 kilómetros de Ucrania

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Kiev, 21 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que las fuerzas de Kiev han atacado una refinería de petróleo situada en la localidad rusa de Sizran, a más de 800 kilómetros de la frontera entre ambos países.

“Otra sanción de largo alcance contra la refinación de petróleo de Rusia; continuamos con esta línea de acción”, escribió Zelenski en sus redes sociales sobre el ataque, del que había informado antes al publicar una imagen de la infraestructura rusa alcanzada en llamas el jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, Andrí Kovalenko.

Las autoridades de la región rusa de Samara, donde se encuentra Sizran, han dado cuenta de la muerte de dos personas en el ataque ucraniano contra este territorio. Canales de Telegram rusos identificaron como objetivo del ataque una refinería de una filial de la petrolera estatal Rosneft.

El presidente ucraniano dio las gracias a las fuerzas de drones y a las de operaciones especiales del Ejército ucraniano “por su precisión” en el ataque a la refinería de Sizran.

Ucrania ataca todas las semanas varias refinerías rusas, en un intento de socavar los suministros de combustible al Ejército ruso y las capacidades económicas de Rusia, que financia en gran medida la guerra con sus exportaciones de petróleo.

Estos ataques ucranianos con drones de larga distancia de fabricación propia han ganado en frecuencia en los últimos meses y son una de las principales bazas de Kiev en esta guerra.

Zelenski dijo esta semana que este tipo de operaciones ucranianas han hecho disminuir en sólo unos meses alrededor de un 10 % la capacidad de refinación de petróleo con la que cuenta la Federación Rusa. EFE

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