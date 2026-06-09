Zelenski considera «peligroso» que la Unión Europea ejerza de mediadora con Putin

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Riga/Kiev, 9 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este martes tras una cumbre con sus socios nórdicos y bálticos que Europa debe estar representada en la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, pero aclaró que considera «peligroso» que la Unión Europea (UE) ejerza de mediadora, ya que esto podría obligarle a renunciar a presionar a Rusia.

«Europa debe estar en cualquier tipo de negociación. Europa no puede simplemente mediar, en mi opinión, porque Europa está de nuestro lado. He compartido esto con nuestros socios. Es muy peligroso que simplemente medie. Porque, por ejemplo, si la UE media se planteará si imponer o no sanciones, porque como mediadores tienen que estar en el medio», declaró en una rueda de prensa con los líderes nórdicos y bálticos.

Zelenski, que considera indispensable incrementar la presión sobre los rusos para forzar al Kremlin a negociar en serio el final de la guerra, hizo estas declaraciones a propósito de las especulaciones y los debates sobre el papel que la UE, que hasta ahora ha sido ninguneada por los rusos, podría tener en el proceso de paz.

Putin propuso al excanciller alemán Gerhard Schröder, que ocupó puestos de responsabilidad en empresas públicas petroleras rusas, como mediador en representación de la UE, una idea rechazada tanto por Ucrania como por las principales capitales europeas por la cercanía del expolítico socialdemócrata al Kremlin.

Desde el otro lado del conflicto ha sonado como posible representante de Europa en las negociaciones el actual presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el aliado de Kiev que tiene mejores relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Zelenski dijo que una de las opciones es que Europa esté representada en el proceso por Alemania, Francia y Reino Unido, aunque agregó que Ucrania aceptaría en principio cualquier opción ya que cuenta con el apoyo «del 99 % de los europeos».

El líder de Kiev también dijo que EE.UU. ha de estar presente en cualquier proceso, pues Ucrania precisa de garantías de seguridad de Washington para la posguerra.

Zelenski insistió asimismo en que no aceptará ningún acuerdo negociado antes con Rusia que se le presente a Ucrania a posteriori. EFE

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