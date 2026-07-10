Zelenski crea por decreto una nueva fuerza militar de reacción rápida para Ucrania

Compartir

1 minuto

Berlín, 10 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó un decreto este viernes para crear una fuerza militar de reacción rápida que presentó como un «componente moderno de asalto» para el Ejército.

«Firmé un decreto sobre la creación de unas Fuerzas Conjuntas de Reacción Rápida. Deberán ser un nuevo componente de las Fuerzas Armadas de Ucrania», manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram.

«Combinará las capacidades de combate de las tropas de asalto con el elemento no tripulado, el componente necesario de artillería y otros elementos para la más rápida respuesta en el frente. Deberá ser un componente moderno de asalto», abundó el jefe de Estado ucraniano.

Según Zelenski, el militar Dmitro Voloshin, general de brigada, es el elegido para asumir la responsabilidad de desarrollar este nuevo elemento militar de Kiev, sobre el que dijo tendrá un particular enfoque «tecnológico».

En el mismo mensaje sobre esta nueva fuerza militar, Zelenski apuntó que también firmó otro decreto para crear en las Fuerzas Armadas un «comando especial» en operaciones de largo alcance.

«Debe concentrar el 100 % de los recursos disponibles para reducir significativamente el potencial de guerra ruso», señaló Zelenski, que subrayó, sin dar nombres, que el comandante de este otro grupo de militares será alguien con la «mayor experiencia». EFE

smm/gpv