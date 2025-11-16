Zelenski declara el fracaso de Rusia en sus plazos para tomar Pokrovsk y Kúpiansk

Berlín, 16 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que Rusia ha vuelto a fracasar en otro de sus plazos fijados para tomar Pokrovsk, donde en las últimas 24 horas las fuerzas armadas de Ucrania repelieron 52 ataques, y Kúpiansk, donde se registraron cinco, según informó este domingo el Estado Mayor ucraniano.

«En estos momentos, Rusia ha fracasado en cumplir otro plazo fijado por (el presidente ruso, Vladímir) Putin, para la captura de Pokrovsk y Kúpiansk, y esos plazos se han vuelto a retrasar una vez más», dijo Zelenski en un mensaje en Facebook la noche del sábado.

El presidente ucraniano indicó que en una reunión con los principales responsables de todo el sector de defensa y seguridad de Ucrania, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budánov, informó sobre la situación en los sectores más críticos del frente, sobre los preparativos militares de Rusia y sobre los plazos de los que parte el ocupante.

«En la dirección de Pokrovsk, nuestros defensores detuvieron 52 acciones ofensivas del agresor en las zonas de las localidades de Chervoni Limán, Dorozhne, Ródinske, Novoekonomichne, Mirnograd, Pokrovsk, Rivne, Novopávlivka, Kotline, Udachne, Molodetske, Filiya y Dachne», señala, en tanto, el parte del Estado Mayor ucraniano actualizado de las 8.00 de la mañana (07.00 GMT).

En el sector de Kúpiansk, durante las últimas 24 horas se produjeron cinco ataques de los ocupantes y las fuerzas de defensa ucranianas repelieron las acciones de asalto del enemigo en la zona de Boguslavka, Kúpiansk y en dirección a Pishane y Novoplatónivka, agrega.

En total, el sábado se registraron un total de 176 enfrentamientos entre las Fuerzas de Defensa de Ucrania y los invasores rusos en el frente, indica la nota.

Las fuerzas rusas lanzaron un ataque con misiles y 53 ataques aéreos, en los que utilizaron un misil y 122 bombas aéreas guiadas, además de llevar a cabo 4.251 bombardeos, 131 de ellos con sistemas de lanzamiento múltiple, y usaron 6.153 drones kamikaze, precisa.

Durante las últimas 24 horas, la aviación, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas de Defensa ucranianas atacaron cuatro zonas de concentración de personal, siete puestos de mando, once sistemas de artillería, dos depósitos de municiones, una estación de radar y otra instalación importante de los invasores rusos, añade. EFE

