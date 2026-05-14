Zelenski denuncia ataque ruso contra un vehículo de Oficina de Asuntos Humanitarios de ONU

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Berlín, 14 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este jueves un ataque ruso contra un vehículo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Jersón, en el sur del país invadido, sin que se produjeran heridos.

En un mensaje en la red social X sobre el masivo ataque ruso combinado de hoy contra varias regiones ucranianas, el mandatario indicó que «más temprano hoy, durante una misión humanitaria en Jersón, los rusos atacaron dos veces con drones FPV un vehículo de la OCHA».

Zelenski sostuvo que «los rusos no podían no saber qué vehículo estaban atacando».

Según el jefe de Estado ucraniano, el responsable de la OCHA y otros ocho miembros del personal se encontraban en el vehículo.

«Afortunadamente, nadie resultó herido. El personal de la misión ha sido evacuado», explicó. EFE

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