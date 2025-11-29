Zelenski denuncia ataque ruso que deja tres muertos y docenas de heridos

Berlín, 29 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano que dejó tres muertos y decenas de heridos.

«Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones», dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque. EFE

