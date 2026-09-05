Zelenski denuncia ataques contra aeropuertos en Kiev antes de visita de emisarios de Trump

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Berlín, 5 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado ataques rusos deliberados contra los aeropuertos de Kiev y Borispil antes de la visita el domingo a la capital ucraniana de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

«(…) se produjeron durante la noche ataques rusos de carácter demostrativo contra nuestros aeropuertos, en Kiev y Borispil. Fueron deliberados, algo que no ocurría desde hacía bastante tiempo», señaló Zelenski en un mensaje de la red social X.

«Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispil», sostuvo el mandatario.

El Aeropuerto Internacional de Borispil, que fue el princial aeropuerto de Ucrania y está situado a unos 30 kilómetros al este de Kiev, está cerrado para la aviación civil desde 2022, cuando Rusia invadió el país europeo.

En Kiev también se encuentra el Aeropuerto Internacional Igor Sikorski (Zhuliani), que asimismo permanece cerrado.

Ucrania cerró su espacio aéreo a la aviación civil el 24 de febrero de 2022 y permanece cerrado desde entonces debido a la guerra rusa, por lo que los ucranianos, visitantes extranjeros y delegaciones oficiales generalmente entran y se desplazan por el país en tren o por carretera, a menudo atravesando países europeos vecinos.

«Hemos tomado nota de este movimiento de Rusia y la próxima semana ajustaremos en consecuencia nuestras operaciones respecto al espacio aéreo ruso, que se ha vuelto peligroso debido a la presencia de nuestros drones y misiles en el cielo», recalcó Zelenski.

El presidente ucraniano reiteró que Ucania sí garantizará la seguridad del espacio aéreo para que Witkoff y Kushner puedan volar sin riesgo a Rusia este sábado.

«Por supuesto, no existen ni existirán amenazas contra la diplomacia por nuestra parte», enfatizó.

Indicó que «Ucrania está interesada en acercar la paz» y que «Rusia tendrá que rendir cuentas por lo que hace» si ocurriese cualquier incidente con los dos emisarios estadounidenses en su visita a Kiev el domingo. EFE

cae/av