Zelenski denuncia ataques rusos con 2.400 drones y bombas en la última semana

Berlín, 11 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes que, en los últimos siete días, Rusia ha empleado unos 2.400 bombas y drones en ataques aéreos contra el territorio ucraniano.

«Durante la última semana, los rusos han utilizado más de mil bombas aéreas y casi 1.400 drones de combate contra Ucrania. Los ataques con misiles también continúan», dijo Zelenski en sus redes, en un mensaje que acompañó con un vídeo que mostraba el resultado de la devastación causada por recientes ataques rusos.

«Rusia está prolongando la guerra y, por lo tanto, merece una presión internacional más fuerte. Rusia se niega a detener los asesinatos y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esto no es solo una postura moral, sino también racional», agregó el jefe de Estado ucraniano.

A falta de que el viernes se reúnan en Alaska el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, Zelenski señaló también que «las concesiones no persuaden a un asesino».

«Una protección verdaderamente firme de la vida detiene a los asesinos», abundó el presidente ucraniano, que subrayó que pese a las intenciones de Putin de reunirse con Trump, Rusia «no está reduciendo su presión» contra Ucrania.

«En las últimas 24 horas hubo 137 combates en el frente», señaló Zelenski antes de añadir que sólo en una zona de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, «209 invasores fueron eliminados en una semana, entre el 4 y el 10 de agosto» y «este es sólo el resultado de una de nuestras brigadas». EFE

