The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski denuncia ataques rusos con 2.400 drones y bombas en la última semana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 11 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes que, en los últimos siete días, Rusia ha empleado unos 2.400 bombas y drones en ataques aéreos contra el territorio ucraniano.

«Durante la última semana, los rusos han utilizado más de mil bombas aéreas y casi 1.400 drones de combate contra Ucrania. Los ataques con misiles también continúan», dijo Zelenski en sus redes, en un mensaje que acompañó con un vídeo que mostraba el resultado de la devastación causada por recientes ataques rusos.

«Rusia está prolongando la guerra y, por lo tanto, merece una presión internacional más fuerte. Rusia se niega a detener los asesinatos y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esto no es solo una postura moral, sino también racional», agregó el jefe de Estado ucraniano.

A falta de que el viernes se reúnan en Alaska el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, Zelenski señaló también que «las concesiones no persuaden a un asesino».

«Una protección verdaderamente firme de la vida detiene a los asesinos», abundó el presidente ucraniano, que subrayó que pese a las intenciones de Putin de reunirse con Trump, Rusia «no está reduciendo su presión» contra Ucrania.

«En las últimas 24 horas hubo 137 combates en el frente», señaló Zelenski antes de añadir que sólo en una zona de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, «209 invasores fueron eliminados en una semana, entre el 4 y el 10 de agosto» y «este es sólo el resultado de una de nuestras brigadas». EFE

smm/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR