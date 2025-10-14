Zelenski denuncia nuevos bombardeos rusos contra el sistema energético ucraniano

Kiev, 14 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este martes en sus redes sociales una nueva noche de bombardeos rusos contra infraestructuras y ferroviarias y otras instalaciones civiles ucranianas en las regiones de Járkov, Kirovograd, Sumi y Donetsk.

En la región de Járkov (noreste), las fuerzas rusas lanzaron varias bombas aéreas que provocaron daños y 57 heridos en una clínica. El Ejército ruso también atacó infraestructura energética en esa región fronteriza con Rusia.

En la región de Kirovograd de Ucrania central Zelenski denunció daños en infraestructura ferroviaria de dos municipios. Según dijo este fin de semana el ministro ucraniano para la Reconstrucción, Oleksí Kuleba, Rusia ha lanzado desde comienzos de agosto cerca de trescientos ataques contra infraestructura ferroviaria ucraniana. Algunos expertos atribuyen estos ataques a un intento ruso de cortar una de las principales vías de suministros de armamento al frente.

Más al norte, en la región fronteriza de Sumi (noreste), los objetivos fueron instalaciones energéticas e industriales.

También se vio afectada por los ataques la región oriental de Donetsk, donde tienen lugar las hostilidades más intensas.

“Cada día, cada noche, Rusia golpea nuestras estaciones eléctricas, nuestras líneas de distribución de electricidad, y ataca nuestra infraestructura gasística”, dijo Zelenski en su mensaje en referencia a la actual campaña de ataques rusos al sistema energético ucraniano.

El presidente ucraniano insistió en que Ucrania necesita más sistemas Patriot, NASAMS y SAMP/T de sus socios occidentales para derribar los misiles que utiliza Rusia en estos ataques.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano un total de 96 drones de largo alcance, de los que 69 fueron neutralizados por las defensas ucranianas. Veintisiete drones no pudieron ser interceptados e impactaron en siete localizaciones distintas de Ucrania no especificadas en el parte. EFE

