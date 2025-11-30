Zelenski destaca el tono constructivo del diálogo de Umérov con representantes de EE.UU.

1 minuto

Berlín, 30 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó este domingo, tras la reunión de la delegación que lidera el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, con representantes de Estados Unidos en Florida, el tono constructivo del diálogo entre las partes y que se tuvieran en cuenta los intereses de su país.

«Es importante que haya un tono constructivo en la conversación y que todas las cuestiones se hayan tratado de forma abierta y con el objetivo de garantizar la soberanía y los intereses nacionales de Ucrania», escribió Zelenski en su cuenta de Telegram sobre el diálogo relativo al plan de paz mantenido por representantes de Kiev y de Washington. EFE

smm/eav