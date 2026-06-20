Zelenski devuelve la condecoración a Polonia y reitera su ofrecimiento de diálogo

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Berlín, 20 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que ha devuelto la máxima distinción al mérito de Polonia, la Orden del Águila Blanca, que le fue retirada por su homólogo de ese país, Karol Nawrocki, debido a la actual crisis diplomática, pero ofreció seguir cooperando para resolver las cuestiones históricas pendientes.

«Hoy envié la Orden de vuelta al presidente de Polonia», escribió en sus redes sociales, en las que afirmó que no iba a discutir con Nawrocki si éste considera que otros receptores de la distinción, como Catalina la Grande, Benito Mussolini o el excanciller alemán Gerhard Schröder, se alinean con los valores que la caracterizan.

En su mensaje, Zelenski expresó su agradecimiento al pueblo polaco «por su apoyo y cooperación», que ha desempeñado un papel importante en la lucha por la independencia de Rusia, según dijo, y prometió que Ucrania nunca olvida la solidaridad.

«Ucrania seguirá abierta a todos los formatos significativos de diálogo con Polonia, para intentar evitar interpretaciones contradictorias de los difíciles y dolorosos capítulos de nuestro pasado compartido y para garantizar un respeto adecuado para todas las víctimas inocentes del siglo XX», recalcó.

Este sábado, varios cargos ucranianos han anunciado la devolución de condecoraciones recibidas por Polonia como protesta por la retirada de la Orden del Águila Blanca a Zelenski.

La disputa surgió el mes pasado, después de que Kiev bautizara como «Héroes de la UPA» a una unidad militar de élite, en alusión a una milicia nacionalista que durante la Segunda Guerra Mundial masacró a civiles polacos, una circunstancia que causó indignación en Polonia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, que ha intentado actuar como mediador, hasta ahora sin éxito, ha criticado que esta situación solo favorece al Kremlin y ha asegurado que la tarea de los presidentes Zelenski y Nawrocki es «calmar las emociones, no avivar la tensión». EFE

cph/psh