Zelenski dice haber finalizado el acuerdo de garantías de seguridad con EE.UU.

1 minuto

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves que su equipo negociador ha finalizado con Washington un acuerdo por el que EE.UU. ofrece a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra.

«Hemos finalizado el documento; el documento debe ser firmado por los presidentes y después irá a los Parlamentos nacionales: al Parlamento en Ucrania y al Congreso en EE.UU.», dijo Zelenski en declaraciones a los medios tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. EFE

mg/cae/rf