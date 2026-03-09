Zelenski dice haber recibido 11 peticiones de ayuda de EE.UU., Europa y vecinos de Irán

2 minutos

Kiev, 9 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que su administración ha recibido 11 peticiones de Estados Unidos, de países europeos y de países vecinos de Irán para que Ucrania comparta su experiencia y capacidades para derribar drones Shahed iraníes.

«Hasta ahora hay 11 peticiones de países vecinos de Irán, de Estados europeos y de los EE.UU.», indicó Zelenski en sus redes sociales.

El mandatario explicó que los países que han pedido asistencia están interesados tanto en los drones interceptores y sistemas de guerra electrónica desarrollados por los ucranianos para hacer frente a los Shahed iraníes que Rusia utiliza en la guerra contra Ucrania, como en recibir entrenamiento de especialistas ucranianos.

Zelenski agregó sin dar más detalles que Ucrania está dispuesta a ayudar a quienes la han ayudado a salvar vidas y a proteger su independencia de la invasión rusa.

El líder ucraniano señaló que el Consejo para la Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania determinará junto a las Fuerzas Armadas a cuántas peticiones de ayuda «puede responder positivamente sin reducir» las capacidades defensivas que Kiev necesita en estos momentos.

En una entrevista con la publicación estadounidense ‘The New York Times’, Zelenski declaró que ya ha enviado drones interceptores y un grupo de expertos ucranianos a Jordania para ayudar a hacer frente a los ataques iraníes contra el territorio de este país árabe donde EE.UU. tiene una importante base militar.

En su mensaje de este lunes en redes sociales, Zelenski recordó que la República Islámica de Irán y Rusia se apoyan mutuamente, y abogó por más cooperación entre los enemigos de ambos países tanto para defenderse de los drones y misiles iraníes como para destruir sus infraestructuras de producción de armamento. EFE

mg/cae/mra