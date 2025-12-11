Zelenski dice pide establecer respuestas concretas de socios a una nueva agresión rusa

2 minutos

Berlín, 11 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo tras un encuentro de la Coalición de Voluntarios que en las garantías de seguridad que se ofrezcan a Ucrania debe quedar claro como reaccionarían los socios en caso de una nueva agresión rusa y recordó la mala experiencia del Memorando de Budapest.

«Las garantías de seguridad son uno de los elementos más importantes para todos los pasos posteriores. Ya hemos tenido la experiencia negativa del Memorando de Budapest. Todos la recuerdan lo mismo que las ocasiones en que Rusia incumplió repetidamente todos sus demás compromisos», dijo el presidente ucraniano en su cuenta de X.

«Por eso es esencial que este documento sobre garantías de seguridad ofrezca respuestas concretas a lo que más preocupa a los ucranianos que son las medidas que adoptarán los socios si Rusia decide lanzar de nuevo su agresión», añadió.

Zelenski dijo que se trabajaba para apoyar la seguridad ucraniana «ahora y en el futuro» con componentes de disuasión europeos que sean fiables y agregó que es fundamental que EEUU apoye esos esfuerzos.

«Nadie está interesado en una tercera invasión rusa. Y ahora mismo, el apoyo a la defensa de Ucrania es especialmente importante, ya que los ataques rusos no cesan y se requiere una mayor protección de la vida para que la diplomacia contribuya a una paz justa. Gracias a todos los que colaboran», subrayó.

Zelenski dijo que EEUU había estado representado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra,, Peter Hegseth, Jared Kuschner, el yerno del presidente Donald Trump, y dos generales.

El presidente ucraniano agradeció especialmente a EEUU y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por su participación en las conversaciones.

«Valoramos enormemente la participación activa de Estados Unidos en todos los niveles, no solo para poner fin a la guerra, sino también para garantizar la seguridad de Ucrania y prevenir una nueva invasión rusa. Esto refleja la seriedad de las intenciones de Estados Unidos y su claro enfoque en el logro de resultados», dijo.EFE

rz.