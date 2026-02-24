Zelenski dice que «no es fácil» mantener hoy vínculo transatlántico pero pide preservarlo

Bruselas, 24 feb (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reconoció este martes que «no es tarea fácil» mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos «en las circunstancias actuales», pero advirtió de que sólo con ambos poderes «unidos» se podrá seguir resistiendo el avance ruso.

«Debemos seguir igual de decididos y fuertes como cuando empezó la agresión. La amenaza no se ha reducido, estamos resistiendo a Rusia pero no hemos conseguido aun garantizar la seguridad. Sólo unidos podemos hacerlo; sí, juntos con Estados Unidos», dijo Zelenski en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo por el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa. EFE

