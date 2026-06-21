Zelenski dice que ataque ucraniano contra Crimea golpeó a ambos lados del puente de Kerch

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Berlín, 21 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que un ataque ucraniano con drones contra la anexionada península de Crimea golpeó objetivos a ambos lados del puente que atraviesa el estrecho de Kerch y conecta el territorio con la región rusa de Krasnodar, un impacto que mató a al menos cuatro personas.

«La noche pasada, nuestros castigos de largo alcance golpearon la logística militar, la industria petrolera y las defensas aéreas del ocupante. Todo esto es una respuesta justa a los brutales ataques rusos contra nuestra gente», escribió en sus redes sociales.

Zelenski detalló que entre los objetivos de los ataques se hallaban infraestructuras marítimas usadas para transportar crudo en la región de Krasnodar y un depósito de esta materia prima en Kerch, así como instalaciones de logística militar, cuatro estaciones de radar de sistemas de misiles S-400 y dos sistemas antiaéreos Pantsir.

«Rusia sólo entiende la fuerza, y nuestra fuerza de largo alcance ciertamente sirve al objetivo de la paz», concluyó el mandatario con respecto al ataque, en el que según las autoridades crimeanas murieron al menos cuatro personas y cerca de una treintena resultaron heridas.

Por otra parte, una persona murió y otra resultó en un ataque con drones contra un transbordador que se debía dirigirse a Crimea, según informaron las autoridades de la región rusa de Krasnodar, que también comunicaron un incendio en una terminal petrolera.

El ataque obligó a las autoridades a suspender el transporte marítimo en el estrecho de Kerch y también la circulación de coches y trenes por el puente de Crimea.

En un mensaje publicado poco más tarde, Zelenski denunció que el sábado los bombardeos rusos sobre la región ucraniana de Zaporiyia, en el sur del país, mataron en total a cinco personas e hirieron a 26, mientras que en Poltava (centro), un ataque acabó con la vida de dos personas e hirió a 12.

«En total, sólo esta semana, los rusos han lanzado unos 2.200 drones de ataque, más de 1.800 bombas aéreas guiadas y 87 misiles de varios tipos contra Ucrania», afirmó. EFE

cph/llb