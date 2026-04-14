Zelenski dice que cooperará con sus socios para fabricar misiles antibalísticos en Europa

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Berlín, 14 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que su país cooperará con sus socios para fabricar en Europa sistemas de defensa contra misiles balísticos ante el déficit existente de este armamento en el Viejo Continente, dependiente en este ámbito de Estados Unidos.

«En Europa no hay suficiente capacidad de producción y se trata de que Ucrania, junto con la Unión Europea, produzca este tipo de armas antibalísticas», dijo Zelenski en una rueda de prensa en Berlín junto con el canciller alemán, Friedrich Merz.

«Debemos hacer todo lo posible para que aquí en Europa puedan producirse los bienes que son críticamente importantes para nuestra defensa y necesitamos una base tecnológica. Nuestra fuerza militar debe ser suficiente para garantizar a todos los pueblos y a todos los Estados de Europa su seguridad y la defensa de sus vidas», añadió.

«Por eso también produciremos sistemas de defensa antibalística, para protegernos contra todo tipo de drones y contra cualquier tipo de ataques aéreos», insistió.

Sin embargo, Zelenski apuntó que, en vista del actual «déficit» europeo a la hora de producir sistemas contra misiles balísticos, «necesitamos el programa PURL», mecanismo cuyo nombre son las siglas en inglés de ‘Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania’.

La iniciativa PURL, financiada por aliados europeos y Canadá, consiste en paquetes periódicos por un valor aproximado de 500 millones de dólares (unos 424 millones de euros) cada uno para la adquisición de armamento y munición fabricados en EE.UU. que Kiev considera claves para su defensa.

Además, Zelenski informó de que ya existe un documento en el que trabajan Kiev y Berlín que constituye la base para un entendimiento en materia de sistema de defensa frente a drones similar a los acuerdos de Ucrania con países de Oriente Medio en el contexto de los recientes ataques iraníes contra vecinos del golfo Pérsico.

«Hay un documento, un documento fundamental sobre este acuerdo de drones, en el que estamos trabajando. Hemos acordado que se establecerá entre nuestros dos países, al igual que lo hemos hecho en Oriente Medio», señaló Zelenski.

«Será un documento independiente, ya que Alemania es un socio muy importante para nosotros», apuntó el presidente ucraniano, en alusión a la nación europea que más ha apoyado militarmente a Kiev frente a la guerra de agresión rusa.

«Será el mayor acuerdo de este tipo en Europa y nuestros equipos se encargarán de trabajar en el alcance, los detalles y los plazos», avanzó Zelenski.

Ucrania y Alemania ya cooperan en la producción conjunta de drones.

De hecho, hoy Zelenski y Merz se familiarizaron en la Cancillería con una serie de drones de diferente tipo y tamaño que empresas ucranianas y germanas producen conjuntamente.

El jefe de Estado ucraniano recibió en febrero pasado en la ciudad alemana de Múnich el primero de los drones ucranianos producidos en suelo germano como parte de un proyecto de producción conjunta entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics.

Los drones de producción conjunta sirven tanto para las Fuerzas Armadas ucranianas como para el Ejército alemán, según recalcaron este martes ambos líderes.

Ucrania tiene una gran experiencia en el desarrollo propio de drones, incluidos algunos muy económicos, tras más de cuatro años de guerra rusa.

El frente de batalla en el país invadido ha pasado a estar dominado por los vehículos aéreos no tripulados y máquinas robóticas. EFE

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