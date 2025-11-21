Zelenski dice que coordinará con Francia, R.Unido y Alemania su respuesta al plan de Trump

2 minutos

(añade más declaraciones de Zelenski)

Kiev, 21 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes, tras hablar por teléfono con los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania, que coordinará con ellos su respuesta al plan de paz que le entregó en la víspera Estados Unidos.

«Nos coordinamos de manera estrecha para asegurarnos de que nuestras posiciones de principios sean tomadas en consideración. Estamos coordinando los próximos pasos y hemos acordado que nuestros equipos trabajarán juntos a los niveles correspondientes», escribió en redes sociales.

Zelenski dijo que tanto él como los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Reino Unido, Keir Starmer, y Alemania, Friedrich Merz, aprecian los esfuerzos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra.

“Estamos trabajando en el documento preparado por la parte estadounidense. Este debe ser un plan que garantice una paz real y digna”, escribió también.

En otro mensaje en X, el mandatario ucraniano reveló que se había reunido con su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y el equipo diplomático para encargarles que trabajen para garantizar que los intereses nacionales se tengan en cuenta a todos los niveles en los contactos de Ucrania con sus socios.

Zelenski recalcó que, en este momento, hay reuniones, llamadas y trabajo sobre los puntos del plan de paz propuesto por Trump prácticamente cada hora, y enfatizó que las disposiciones contenidas en el mismo pueden «cambiar aún mucho».

«Es importante que el resultado sea una paz digna», reiteró el presidente ucraniano, que recibió el jueves de forma oficial el plan impulsado por la Casa Blanca.

El documento contiene propuestas que Kiev considera inaceptables, como la exigencia de que retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra.

Pese a ello, Zelenski se ha mostrado abierto a negociar el plan y espera hablar sobre él con Trump en los próximos días. EFE

mg/cae/mr