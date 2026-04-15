Zelenski dice que EEUU «no tiene tiempo para Ucrania» por la guerra de Irán

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que los negociadores de paz estadounidenses «no tienen tiempo para Ucrania» debido a la guerra en Irán, en una entrevista a la televisión alemana difundida este martes.

El emisario estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, que actúan como mediadores en las conversaciones con Rusia para poner fin a la guerra, están «constantemente en conversaciones con Irán», dijo Zelenski a la cadena pública ZDF.

Más tarde, Zelenski señaló que la cuestión de las entregas de armas estadounidenses a Ucrania se ha convertido en «un gran problema».

«Si la guerra continúa, habrá menos armas para Ucrania. Es crítico, especialmente en lo que respecta a materiales para la defensa aérea», dijo.

Precisó que esto suponía sobre todo un problema con los misiles interceptores del sistema Patriot PAC-3, así como los misiles PAC-2, que Ucrania compra principalmente en el marco del programa PURL. Este programa, lanzado el año anterior, permite a Ucrania recibir material estadounidense financiado por países europeos.

«Al principio mismo de… (la) guerra en Oriente Medio entendimos que podíamos enfrentarnos a dificultades», dijo Zelenski más tarde en una conferencia de prensa en Noruega.

Aseguró que las entregas de armas llegaban «lentamente», y señaló que era «una situación muy difícil» para los ucranianos.

El gobierno noruego dijo en un comunicado que los países deseaban «facilitar una cooperación más estrecha entre las industrias de defensa de Noruega y Ucrania» y que «ahora los drones ucranianos se fabricarán en Noruega».

Este martes, nuevos ataques rusos dejaron siete muertos, entre ellos un niño, en varios puntos del país, así como decenas de heridos en toda Ucrania, informaron las autoridades regionales.

Desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania en 2022, el ejército ruso lanza casi a diario cientos de drones contra el país vecino.

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