Zelenski dice que EEUU debe presionar más a Rusia para poner fin a la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó el sábado a Washington a ejercer más presión sobre Rusia para acabar con la guerra, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones.

El dirigente ucraniano consideró que «Estados Unidos debe dejar claro que, si no hay vía diplomática, habrá presión total».

«Putin no siente todavía el tipo de presión que debería existir», dijo Zelenski, que también expresó la necesidad de más armas para su país y de sanciones para toda la economía rusa.

Representantes de Ucrania, Europa y Rusia, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que ejercen de mediadores, se encontraban en Miami para estos acercamientos.

«Las conversaciones se están llevando a cabo constructivamente», dijo el emisario ruso Kirill Dmitriev, según medios estatales de Rusia. «Empezaron y continúan hoy, y también van a seguir mañana», agregó.

Hace más de un mes, Estados Unidos propuso un plan para terminar la guerra. El texto inicial, percibido como favorable a las demandas del Kremlin por parte de Ucrania y sus socios europeos, ha sido desde entonces revisado tras consultas con Kiev.

Zelenski dijo que Washington «ha propuesto el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia». Añadió que los representantes europeos podrían estar presentes y que «sería lógico mantener dicha reunión conjunta».

Los detalles de la nueva versión no se conocen, pero según Zelenski implica concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.

Zelenski afirmó el sábado que creía que solo Estados Unidos era capaz de persuadir a Rusia para que ponga fin a la guerra e instó a Washington a aumentar la presión sobre Moscú para lograrlo.

«Creo que esa fuerza existe en Estados Unidos y en el presidente [Donald] Trump. Y creo que no deberíamos buscar alternativas a Estados Unidos», declaró Zelenski a la prensa en Kiev.

El viernes, Witkoff y Kushner se reunieron cerca de Miami con el negociador jefe ucraniano, Rustem Umerov, y con representantes de Francia, Reino Unido y Alemania.

El domingo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el presidente ruso Vladimir Putin, está dispuesto a conversar con su par fracés sobre la guerra en Ucrania.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que Estados Unidos mantuvo negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

Moscú no ve con buenos ojos la participación de los aliados europeos de Kiev, ya que la considera un obstáculo para la paz.

– La ofensiva rusa no da tregua –

La víspera de estas nuevas conversaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseveró en su conferencia de prensa anual que el fin del conflicto está en manos de Kiev y sus socios europeos.

«La pelota está completamente en el campo de nuestros rivales occidentales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos», dijo.

Horas después, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó que pese a los esfuerzos de su administración Washington no pretende imponer la paz.

«No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo», apostilló Rubio.

Putin prometió seguir adelante con su ofensiva militar en Ucrania, y alabó los avances de Moscú en el campo de batalla tras casi cuatro años de guerra.

Las tropas rusas han acelerado este año sus conquistas en el frente ucraniano, donde controlan aproximadamente el 19% del territorio.

Rusia anunció este mismo sábado la toma de dos pueblos en las regiones ucranianas de Sumi y Donetsk, en el este del país.

Más al sur, en Odesa, al menos ocho personas murieron por un bombardeo ruso contra un puerto a orillas del mar Negro.

Al mismo tiempo, Ucrania afirmó haber destruido dos aviones de combate rusos en un aeródromo de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según el servicio de seguridad SBU.

Putin ordenó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, describiéndola como una «operación militar especial» para desmilitarizar el país y evitar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Kiev y sus aliados europeos afirman que la invasión, la mayor y más mortífera en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, supone una apropiación ilegal de territorio sin provocación previa.

