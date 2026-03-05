Zelenski dice que el oleoducto con petróleo ruso para Europa sólo podrá arreglarse en un mes y medio

El oleoducto Druzhba, que suministra petróleo ruso a Europa, y cuya sección en Ucrania quedó dañada por un ataque ruso en enero, sólo podrá estar de nuevo operativo en «un mes o mes y medio», declaró el jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

«Según la información actual, dentro de un mes o mes y medio este oleoducto podrá volver a ponerse en servicio», indicó a periodistas, aunque dejó entrever que preferiría que las reparaciones no se llevaran a cabo.

Hungría y Eslovaquia acusan a Ucrania de retrasar deliberadamente las reparaciones, por lo que Budapest bloquea un préstamo de la Unión Europea a Kiev hasta que se reanuden los suministros.

