The Swiss voice in the world since 1935

Zelenski dice que hay que «finalizar las garantías de seguridad» cuanto antes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 12 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, apeló este viernes a «finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible» tras reunirse con asesores de los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

«Rusia no sólo no desea acabar la guerra, sino que también escala, planteando una amenaza real a Europa lanzando sus drones sobre Polonia. Por eso, es necesario finalizar las garantías de seguridad tan pronto como sea posible», escribió Zelenski en su cuenta de Telegram.

Aludía así a la violación del espacio aéreo polaco del miércoles a cargo de drones rusos lanzados sobre Ucrania y Bielorrusia.

Zelenski realizó esta publicación en un día en el que tuvo numerosos encuentros internacionales.

Los que mantuvo con asesores de los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia tuvieron como asuntos centrales tanto las garantías de seguridad que han ofrecido naciones de la llamada «Coalición de Voluntarios» una vez llegue la paz a Ucrania como la experiencia de Kiev ante la maquinaria de guerra rusa.

«También hablamos de nuestra disposición para compartir nuestra experiencia para contribuir a la defensa colectiva de la OTAN. Proponemos interceptar juntos todos los objetivos rusos», señaló Zelenski en una alusión a la defensa antiaérea.

A Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, el presidente ucraniano les agradeció especialmente en su mensaje la ayuda al país invadido por Rusia para alcanzar una paz justa. EFE

smm/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR