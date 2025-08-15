Zelenski dice que la cumbre de Alaska debería abrir el camino a un diálogo a tres bandas

Berlín, 15 ago (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que la cumbre de Alaska, entre los jefes de Estado de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, debería abrir la vía para un diálogo a tres bandas sobre la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

«Lo fundamental es que esta reunión abra un camino real hacia una paz justa y un debate sustantivo entre los líderes en un formato trilateral: Ucrania, Estados Unidos y Rusia», dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de ‘Facebook’. EFE

