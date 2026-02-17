Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

1 minuto

Kiev, 17 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque masivo ruso de esta madrugada contra Ucrania, que ha tenido lugar horas antes de que empiece en Ginebra una nueva ronda de negociaciones de paz, y ha insistido en que la diplomacia no funcionará a menos que vaya acompañada de nuevas medidas de castigo a Rusia.

«Nuestra diplomacia será efectiva si hay justicia y fuerza. La fuerza de la presión sobre la Federación Rusa, la fuerza de las sanciones, apoyo constante y rápido al Ejército ucraniano, a nuestras defensas aéreas», escribió Zelenski en sus redes sociales.

Zelenski recordó, citando los números ofrecidos antes por la Fuerza Aérea, que los rusos emplearon en el ataque casi 400 drones y 29 misiles.

«Fue un ataque combinado, calculado deliberadamente para causar el máximo daño posible a nuestro sector energético», dijo el presidente ucraniano, que explicó que decenas de miles de personas se han quedado sin suministro de agua y electricidad en Odesa como consecuencia del impacto de drones en infraestructura energética.

Además, dijo el presidente, varios edificios e infraestructura ferroviaria también sufrieron daños.

Zelenski volvió a advertir que no se llegará a un acuerdo si no se castiga a Moscú por este tipo de acciones.

«Para que la paz sea real y justa hay que actuar contra la única fuente de la agresión, porque es Moscú quien continúa las matanzas, los ataques masivos», cerró su mensaje el jefe del Estado ucraniano. EFE

