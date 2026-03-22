Zelenski dice que levantamiento de sanciones a crudo ruso permite a Moscú mantener ataques

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Berlín, 22 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo el lanzamiento por parte de Rusia de más de 1.500 drones suicidas, más de 1.200 bombas aéreas guiadas y dos misiles en una semana contra Ucrania, coincidiendo con el levantamiento temporal de las sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos.

«Durante la última semana, Rusia lanzó contra Ucrania casi 1.550 drones de ataque, más de 1.260 bombas aéreas guiadas, y también hubo dos misiles. Durante esa misma semana, debido al alivio de las sanciones, Rusia aumentó el volumen de ventas de petróleo crudo para financiar su guerra», dijo en un mensaje de Telegram.

La semana anterior había denunciado el lanzamiento por parte de las fuerzas rusas de 1.770 drones de ataque, más de 1.530 bombas aéreas guiadas y 86 misiles, entre ellos más de 20 balísticos en siete días contra Ucrania.

Pese a no haber aumentado el número de una semana a otra, Zelenski sostuvo en su mensaje de este domingo que los ingresos dan a Rusia «una sensación de impunidad y la capacidad de continuar la guerra».

«Por eso la presión debe continuar y las sanciones deben funcionar», recalcó, y dijo que en este contexto la llamada «flota en la sombra» de Rusia, barcos normalmente viejos que navegan bajo otra bandera para eludir las sanciones internacionales al crudo ruso, «no debe sentirse segura en aguas europeas ni en ninguna otra».

«Los petroleros que alimentan el presupuesto de guerra pueden y deben ser detenidos y bloqueados, no solo dejados pasar», enfatizó.

Zelenski agradeció a aquellos líderes, como el francés Emmanuel Macron, que han tomado medidas para detener la flota rusa en la sombra.

La víspera, en su tradicional discurso nocturno, el presidente ucraniano dijo que Francia detuvo uno de esos buques que Rusia utiliza para transportar petróleo y que ya estaba sancionado por Ucrania, el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos.

Según Zelenski, el buque transportaba «de forma sistemática no solo petróleo ruso, sino también iraní».

El mandatario pidió no olvidar la presión sobre Rusia en medio de la guerra de EE.UU. y de Israel contra Irán. EFE

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