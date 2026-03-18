Zelenski dice que llegan menos suministros a Ucrania y no hay alternativa a crédito de UE

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Madrid, 18 mar (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este miércoles en Madrid que siguen llegando suministros militares a su país, aunque «menos» por la guerra de Irán, y sostuvo que para fortalecer la defensa ucraniana no hay alternativa al crédito de 90.000 millones de euros de la UE que mantiene bloqueado Hungría.

Zelenski fue recibido en el Palacio de Moncloa por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien avanzó que los 1.000 millones de euros que destinará este año España en ayuda militar a Ucrania se dedicarán en parte a aumentar la producción conjunta en el ámbito de la industria de defensa.

«Nadie ha parado sus suministros a Ucrania, seguimos recibiendo cargamentos, menos pero están llegando», afirmó Zelenksi durante una rueda de prensa conjunta con Sánchez.

No obstante, detalló que «faltan misiles antiaéreos» por la «competencia con otros países» que los necesitan en el marco del conflicto en Oriente Medio generado a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

El presidente ucraniano, que ha visitado en los últimos días varias capitales europeas, dijo que está hablando con los líderes europeos sobre las necesidades de defensa de Ucrania y qué hacer «en caso de déficit de material».

Precisamente este jueves comienza una cumbre de líderes de la UE en Bruselas en la que se abordará, entre otros asuntos, el crédito a Ucrania de 90.000 millones de euros aprobado por los Veintisiete en diciembre y que todavía no se ha podido ejecutar por el bloqueo de Hungría.

Budapest ha manifestado que no dará luz verde a la aprobación del vigésimo paquete de sanciones de la UE a Rusia ni permitirá que se emita deuda para financiar ese crédito hasta que no vuelva a funcionar el oleoducto Druzhba, que pasa por territorio ucraniano y une Rusia con Europa central.

En vísperas de la cumbre, Zelenski se ha comprometido con la UE a reparar cuanto antes el oleoducto, dañado el pasado 27 de enero en un ataque ruso, para poder reactivar el tránsito de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia.

El mandatario ucraniano insistió este miércoles en que «es injusto» que el crédito siga bloqueado y comentó que para su país «no hay alternativa» a esa financiación, que considera fundamental para seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas.

En cuanto al levantamiento temporal a las sanciones al petróleo ruso decidido por EEUU para paliar los efectos de la guerra en Irán, Zelenski denunció que «todo» lo que está ganando Rusia con esta medida lo invierte en armamento contra Ucrania y que, por ello, el Kremlin está «muy interesado» en que el conflicto continúe.

La visita de Zelenski es la cuarta que realiza a España desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y, además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el rey español, Felipe VI. EFE

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