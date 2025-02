Zelenski dice que no aceptará ningún “ultimátum” que plantee Rusia a través de EEUU

Kiev, 18 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este martes desde Turquía que no responderá a ningún ultimátum que el Kremlin haya podido plantear a Kiev en la reunión celebrada hoy en Arabia Saudí entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

“Como presidente de Ucrania, no he dado garantías a nadie, no he confirmado nada a nadie. Es más, ni he tenido ni tengo intención de responder a ultimátums de Rusia”, dijo Zelenski en un encuentro con representantes de la comunidad ucraniana en Turquía, según informa la agencia ucraniana Interfax.

El presidente ucraniano ya había declarado este lunes que no fue informado de la reunión entre estadounidenses y rusos en Arabia Saudí y que no reconocerá ningún resultado de esos contactos que afecte a Ucrania.

Zelenski recordó este martes desde Turquía cómo en el primer año de invasión Rusia planteó un acuerdo para poner fin a la guerra en el que exigía a Ucrania reducir su Ejército, renunciar a los territorios ocupados y acceder a la instalación de un Gobierno prorruso en Kiev.

“Y tengo la impresión de que ahora se están produciendo las mismas negociaciones, de que se repite el mismo tono pero entre representantes de Rusia y representantes de EEUU”, afirmó.

El presidente ucraniano agregó que “si en el momento más difícil” no cedió “a todos los ultimátums” de Rusia tampoco lo hará ahora.

Zelenski remachó que, al igual que no llegó a acuerdos en los contactos directos con representantes del Kremlin que mantuvo en el primer año de la guerra en Bielorrusia y en Turquía, tampoco los aceptará ahora que dirigentes rusos se reúnen con dirigentes estadounidenses. EFE

