Zelenski dice que no ha recibido aún respuesta de EE.UU. a las últimas propuestas de paz

Berlín, 14 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que no ha recibido aún una respuesta oficial de EE.UU. sobre las últimas propuestas para el plan de paz de 20 puntos, que prevé un alto el fuego y que requiere compromisos tanto por parte de Kiev como de Moscú.

«No, todavía no he recibido una respuesta de Estados Unidos. He escuchado varios mensajes a través de mi equipo negociador, pero he recibido todas las señales y estaré listo para el diálogo que comenzará ahora» en Berlín, afirmó el presidente ucraniano en una conversación virtual con medios, según la radiotelevisión pública ‘Suspline’.

«Hoy tenemos un día ucraniano-estadounidense en Berlín», explicó en referencia a las reuniones en la capital germana previstas entre el equipo negociador ucraniano encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y los emisarios de EE.UU, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Zelenski indicó antes de partir a Berlín que él, además de ver a los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá por separado con el canciller alemán, Friedrich Merz, y probablemente por la tarde «con algunos otros líderes europeos».

A juicio del mandatario ucraniano, Berlín, donde mañana habrá una cumbre, será una plataforma importante de negociación, que prevé un alto el fuego, que a su vez debe ser uno que cambie la situación de seguridad sobre el terreno.

Zelenski respondió también a las declaraciones de Trump, quien afirmó que el mandatario ucraniano «es el único a quien no le gusta el plan de paz» estadounidense, al afirmar que la versión final de ese documento no será del agrado de todos.

«Por supuesto, hay muchos compromisos en uno u otro formato del plan. Enviamos a Estados Unidos los últimos comentarios y cambios al plan. Lo más importante es que el plan sea más justo, ante todo para Ucrania, porque Rusia inició la guerra», recalcó.

«Y, lo más importante, que sea eficaz, para que el plan realmente no sea solo un trozo de papel, sino un paso importante hacia el fin de la guerra. Y lo que es aún más importante, que el plan sea tal que, después de su firma, Rusia no tenga la oportunidad de lanzar otra, una tercera agresión contra el pueblo ucraniano», añadió en referencia al conflicto armado en el Donbás que comenzó en 2014 y la guerra lanzada por el Kremlin en 2022.

En opinión de Zelenski, si EE.UU. presiona a Moscú será posible obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a hacer concesiones.

«No tenemos un diálogo directo con la parte rusa. Y en (nuestro) diálogo con la parte estadounidense, ellos, si se me permite decirlo, representan a la parte rusa, porque hablan de sus señales, demandas, pasos, disposición o falta de disposición», explicó.

Según explicó, Ucrania ya ha hecho un compromiso en las garantías de seguridad que negocia con EE.UU., porque él considera que la garntía «real» sería la adhesión del país invadido a la OTAN, pero al ser consciente del rechazo a un posible ingreso en la Alianza por parte de Washington y «algunos» países europeos, Kiev aceptará garantías «tipo Artículo 5 del Tratado de la OTAN» de defensa mutua por parte de la Estados Unidos, y de los colegas eurpoeos, así como de otros países del G7.

«Y esto es un compromiso de nuestra parte», recalcó, y reiteró que las garantís deben ser vinculantes.

«Estamos hablando de fuerza, no de honestidad. No necesitamos declaraciones como el Memorándum de Budapest, sino garantías de seguridad reales», dijo el presidente al referirse al acuerdo de 1994 por el que Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de la promesa de Rusia de respetar su integridad territorial y soberanía.

Además, Zelenski considera injusta la propuesta de retirar las tropas ucranianas de la región de Donetsk, como exigen el plan estadounidense y Rusia.

«Creo que hoy la opción justa posible debería ser que nos quedemos donde estamos. Esto es lo que significa un alto el fuego. Las partes se mantienen donde están y luego tratan diplomáticamente de resolver todos los asuntos comunes. Sé que Rusia no tiene una actitud positiva hacia esto, pero me gustaría que los estadounidenses nos apoyaran en este tema», señaló, según la agencia UNIAN.

Zelenski agregó que EE.UU. ha propuesto como compromiso que el Ejército ruso no entre en la parte del este de Ucrania controlada por las autoridades ucranianas, pero también que se retiren de allí las tropas ucraniana.

«No creo que eso sea justo. Porque esta zona económica (o desmilitarizada en palabras de EE.UU:), ¿quién la administrará? Si hablamos de algún tipo de zona de amortiguamiento a lo largo de la línea de contacto y de algún tipo de zona económica y creemos que allí solo debería haber una misión policial y las tropas (ucranianas) deberían retirarse, entonces la pregunta es muy simple: ¿por qué las tropas rusas no se retiran profundamente a los territorios ocupados en la misma medida?, preguntó Zelenski.

El viernes, el Kremlin se mostró dispuesto a aceptar una retirada de las tropas rusas y ucranianas de todo el Donbás, donde la seguridad correspondería a las fuerzas de la Guardia Nacional rusa. EFE

