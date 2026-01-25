Zelenski dice que para acuerdo se necesita compromiso de todas las partes, incluido EE.UU.

2 minutos

Berlín, 25 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo en Vilna tras reunirse con sus homólogos lituano, Gitanas Nauseda, y polaco, Karol Nawrocki, que para avanzar hacia un fin de la guerra de agresión rusa en Ucrania, es necesario que todas las partes, incluida Estados Unidos, estén dispuestas a llegar a un acuerdo.

«Sí, se trata de dos posturas fundamentales diferentes: la ucraniana y la rusa y los estadounidenses están tratando de encontrar un compromiso. Estamos dispuestos a comunicarnos en un formato trilateral. Estos son los primeros pasos para encontrar ese compromiso. Pero para llegar a un compromiso es necesario que todas las partes estén dispuestas a comprometerse. Por cierto, también la parte estadounidense», dijo durante una rueda de prensa conjunta.

Al mismo tiempo señaló que no iba a repetir su postura sobre la integridad territorial de Ucrania, «que hay que respetar», instó.

«Todos conocen nuestra postura. Luchamos por nuestro Estado, por lo que es nuestro. No estamos luchando en territorio de un país extranjero, por lo que me pregunto cuáles son las cuestiones que se nos pueden plantear», añadió.

Zelenski hizo estas declaraciones tras reunirse con Nauseda y Nawrocki en el llamado formato del Triángulo de Lublin, en el que los tres presidentes hablaron sobre la situación energética en Ucrania y las necesidades en materia de defensa aérea.

«Hoy hemos hablado sobre la energía en Ucrania, sobre cómo reforzarla, cómo apoyar aún más a los ucranianos, sobre la defensa antiaérea, sobre cómo podemos fortalecer Ucrania. Hemos acordado con Karol y Gitanas que nuestros equipos seguirán trabajando en los programas SAFE y PURL, que son muy importantes y nos ayudan mucho», declaró Zelenski.

Previamente, Zelenski mantuvo una reunión bilateral con Nauseda y participó con los presidentes de Lituania y Polonia en los actos conmemorativos del 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra el Imperio ruso. EFE

egw/vh