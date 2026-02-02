Zelenski dice que Rusia sigue sin lanzar ataques deliberados a infraestructura energética
Kiev, 2 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que Rusia ha dañado infraestructuras energéticas en zonas fronterizas y del frente, pero aclaró que no ha dirigido de forma deliberada ni misiles ni drones de larga distancia a instalaciones de este tipo, que no han sido objetivo de los ataques rusos desde que se declaró en la tarde del pasado jueves una tregua temporal para este tipo de bombardeos.
“Durante el día ha habido bombardeos rusos a infraestructuras energéticas en municipios del frente y fronterizos, pero no ataques de misiles y (drones) shahed rusos dirigidos a infraestructuras energéticas”, dijo Zelenski en sus redes sociales después de que la empresa pública de electricidad ucraniana informara de apagones en cuatro regiones por ataques rusos a instalaciones energéticas. EFE
