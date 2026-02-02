Zelenski dice que Rusia sigue sin lanzar ataques deliberados a infraestructura energética

3 minutos

Kiev, 2 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este lunes que Rusia ha dañado infraestructuras energéticas en zonas fronterizas y del frente, pero aclaró que no ha dirigido de forma deliberada ni misiles ni drones de larga distancia a instalaciones de este tipo, que no han sido objetivo de los ataques rusos desde que se declaró en la tarde del pasado jueves una tregua temporal para este tipo de bombardeos.

“Durante el día ha habido bombardeos rusos a infraestructuras energéticas en municipios del frente y fronterizos, pero no ataques de misiles y (drones) shahed rusos dirigidos a infraestructuras energéticas”, dijo Zelenski en sus redes sociales después de que la empresa pública de electricidad ucraniana informara de apagones en cuatro regiones por ataques rusos a instalaciones energéticas.

Las infraestructuras de zonas del frente y fronterizas entre Ucrania y Rusia donde se producen intercambios de fuego resultan dañadas de forma habitual sin que sean necesariamente objetivo de los ataques.

Zelenski publicó su mensaje después de que el Ministerio de Defensa ruso explicara que mantiene por el momento el cese de los ataques a infraestructuras eléctricas, gasísticas y de otros tipos.

La tregua energética iniciada por Rusia a la que después se sumó Ucrania fue anunciada el jueves pasado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, aceptara declarar un cese temporal de ataques a instalaciones energéticas a petición del propio Trump.

El presidente de EE.UU. dijo que la tregua -que coincide con temperaturas de -20 grados en Ucrania- se extendería durante una semana, pero el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo más tarde que duraría solamente hasta este domingo.

Millones de personas en Ucrania se han quedado sin luz, calefacción y agua corriente durante días este mes de enero por los repetidos ataques rusos al sistema energético ucraniano, que está en una situación muy precaria debido a esos bombardeos.

A diferencia de lo que ocurrió en anteriores treguas parciales, ninguno de los dos bandos ha denunciado hasta ahora la violación de la tregua por parte del enemigo.

En su mensaje de hoy, Zelenski ha informado de ataques rusos a la logística ucraniana, en particular contra infraestructuras ferroviarias en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, en el centro-este y el sureste del país y por las que pasa el frente.

El Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado ataques a “objetivos de la infraestructura de transporte utilizados por el Ejército ucraniano”. EFE

mg/ah