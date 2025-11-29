Zelenski dice que su delegación para negociar el plan de paz ya debería estar en EE.UU.

2 minutos

Berlín, 29 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este sábado la llegada a Estados Unidos de la delegación de su país para continuar la negociación sobre le plan de paz para poner fin al conflicto con Rusia, en una continuación del trabajo iniciado la semana pasada en Ginebra.

«La delegación debería ya estar en Estados Unidos esta tarde, hora estadounidense. El diálogo basado en los puntos de Ginebra continuará. La diplomacia se mantiene activa», escribió en su cuenta de Telegram el jefe de Estado ucraniano.

«El lado estadounidense está demostrando una visión constructiva, y en los próximos días pueden desarrollarse pasos para determinar cómo llevar la guerra a un final digno», agregó.

Previamente, Zelenski había informado en esta jornada de que el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, volvía a liderar la delegación ucraniana.

«El secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, ya está de camino a Estados Unidos», indicó Zelenski.

«La tarea está clara: de manera rápida y significativa preparar la definición de los pasos para poner fin a la guerra. Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos», abundó Zelenski.

En Ginebra, ucranianos y estadounidenses abordaron el plan de 28 puntos con los que pacificar el conflicto ruso-ucraniano, de cuyo inicio con la invasión de Rusia contra Ucrania se cumplirán cuatro años el próximo mes de febrero.

La visita de la delegación que lidera Umérov se da en un contexto en el que Kiev espera poder concretar una reunión entre Zelenski y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Kiev quiere que ambos líderes aborden los detalles más importantes del acuerdo marco para poner fin a la guerra negociado entre emisarios en Ginebra. EFE

smm/smm/jlp