Zelenski dice que Ucrania ha recibido 1.500 millones de ayuda militar a través de la OTAN

2 minutos

Berlín, 14 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que su país ha recibido 1.500 millones de dólares (unos 1.284 millones de euros) a través de la OTAN gracias al nuevo mecanismo PURL, siglas inglesas de la iniciativa ‘Lista de necesidades prioritarias de Ucrania’.

«Nuestra nueva iniciativa de apoyo a la defensa PURL, implementada junto con nuestros socios, ya está dando resultados tangibles. Hasta la fecha, contamos con 1500 millones de dólares», dijo Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

«Este es un mecanismo que fortalece realmente nuestras defensas», señaló el jefe de Estado ucraniano, antes de listar los apoyos recibidos a través de la iniciativa.

«Hasta ahora, los Países Bajos han contribuido con 500 millones de dólares (unos 427 millones de euros), Dinamarca, Noruega y Suecia han contribuido con 500 millones de dólares, y ayer Alemania añadió otros 500 millones de dólares», señaló Zelenski.

«Esto supone un impulso realmente significativo, y agradezco a Alemania este importante paso», agregó, antes de apuntar que toda contribución al PURL es una inversión directa a la capacidad de Ucrania de defenderse.

Zelenski publicó su mensaje en el marco de su visita a Londres, donde se reunió con el primer ministro británico, Keir Starmer, después de que el miércoles participara en Berlín en una serie de reuniones virtuales con líderes europeos y el presidente de EE.UU., Donald Trump, convocadas por el canciller alemán, Friedrich Merz.

La presencia de Zelenski en Londres, donde continúa su labor de multiplicar contactos con líderes europeos, se produce en la víspera de la reunión en Alaska (EE.UU.) entre Trump y el presidente ruso, Vladírmir Putin, para abordar la guerra ruso-ucraniana.

La iniciativa PURL es fruto del acuerdo alcanzado en julio por el secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, y Trump.

Consiste en que los aliados europeos y Canadá contribuyan a financiar paquetes periódicos de ayuda militar estadounidense a Ucrania, cada uno por un valor de uno 500 millones de dólares. EFE

smm/rz/cg