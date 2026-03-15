Zelenski dice que Ucrania no está en guerra con Irán

2 minutos

Berlín, 15 mar (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó que su país haya entrado en conflicto con Irán, país que ha atacado a una decena de países de Oriente Medio en represalia a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás.

«No estamos en guerra con Irán», dijo Zelenski en un encuentro con la prensa, según recogió la agencia de prensa ucraniana ‘Ukrinform’.

«Esto va de defensa aérea y de un claro y completo examen de nuestra parte sobre cómo lidiar con los ‘Shaheds'», agregó Zelenski, en alusión a unos drones de tecnología iraní de los que se defiende Ucrania en la guerra de agresión que libra Moscú contra Kiev desde febrero de 2022.

El presidente aludía así a la presencia de expertos ucranianos en defensa aérea en países de la Oriente Medio que se defienden de los ataques de Irán desde que comenzara hace tres sábados la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa.

«Los tres equipos que han viajado tienen la capacidad de realizar un análisis y mostrar cómo debería funcionar (la defensa aérea). No se trata simplemente de estar presentes en algún lugar durante las operaciones», señaló Zelenski.

La víspera, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, afirmó que Ucrania, al proporcionar drones a Israel, se ha involucrado en la guerra y ha convertido su territorio en un «objetivo legítimo» para Irán.

«Al proporcionar apoyo con drones al régimen israelí, la fracasada Ucrania se ha involucrado de facto en la guerra y, conforme a la Carta de la ONU, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán», dijo Azizi en X. EFE

smm/