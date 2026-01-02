Zelenski elige como jefe de su gabinete al actual responsable de la inteligencia militar

(Actualiza con reacción de Budanov e información sobre la GUR)

Berlín, 2 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes de la elección como nuevo jefe de su gabinete de Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).

«Me reuní con Kiril Budanov y le ofrecí el cargo de jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania», reveló Zelenski en un mensaje publicado en Telegram, después de que en noviembre anunciara la dimisión del que había ocupado la dirección del gabinete del jefe de Estado, Andrí Yermak, investigado por las autoridades de lucha contra la corrupción.

«Ucrania necesita ahora centrarse más en temas de seguridad, desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad, y en la vía diplomática en las negociaciones, y la Oficina del Presidente servirá para cumplir con esas tareas», abundó el mensaje de Zelenski, que valoró la «especial experiencia» de Budanov en esas áreas.

Zelenski indicó que ya encargó a Budanov, aunque no ha sido nombrado oficialmente, junto a los responsables de la seguridad nacional, el Consejo de Defensa de Ucrania y otras instituciones, «actualizar y presentar la fundación estratégica» de las defensas del Estado ucraniano.

Budanov, actualmente de 39 años, pasó a ocupar la dirección de la inteligencia militar en 2020.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, Budanov aseguró que aceptaba la elección de Zelenski, a quien agradecía la confianza puesta en él.

«Sigo al servicio de Ucrania. Considero la posición de jefe la Oficina del Presidente otro hito de responsabilidad con el país. Es un honor y una responsabilidad para mí el centrarme en temas de importancia crítica» relativos a la «seguridad estratégica de nuestro Estado en estos momentos históricos», apuntó Budanov.

Líder de una institución valorada

El GUR, según el diario ucraniano ‘The Kyiv Independent’, es una de las instituciones consideradas entre «las más competentes» del país invadido por Rusia.

Entre sus operaciones exitosas más recientes figura el haber fingido con éxito la muerte de Denis Kapustin, líder de un grupo de voluntarios rusos que lucha junto a las fuerzas de defensa de Ucrania contra Rusia bajo las siglas RDK.

Kapustin, sobre el que pesaba una orden de arresto de Rusia, fue dado por muerto el pasado 27 de diciembre en el frente de Zaporiyia, en el este ucraniano, según se comunicó en un mensaje del RDK, pero el jueves la GUR hizo público un comunicado en el que se daba la bienvenida de vuelta al voluntario.

El asesinato de Kapustin fue encargado por los servicios especiales del Estado agresor ruso, que destinaron medio millón de dólares (unos 426.000 de euros) a la ejecución del crimen, señaló la GUR en su cuenta de Telegram.

«Como resultado de una compleja operación especial» preparada durante más de un mes, «se salvó la vida» de Kapustin, indicó el mensaje de Telegram.

«Le felicito por su regreso a la vida», llegó decir Budanov a Kapustin tras el éxito de esa operación.

La sombra de Yermak

Este viernes, Budanov también tuvo palabras en Telegram para sus «compañeros en armas» en la inteligencia militar ucraniana.

«Seguiremos haciendo nuestro trabajo para derrotar al enemigo, defender a Ucrania y trabajar para lograr una paz justa», afirmó.

La elección de Budanov se produce después de que el pasado 28 de noviembre, el propio Zelenski anunciara la dimisión de Yermak, en el mismo día en que las autoridades anticorrupción ucranianas registraron el apartamento y su oficina en el marco de una de sus investigaciones.

Durante toda la guerra, Yermak fue la figura con más poder en Ucrania después del presidente, hasta el punto de que muchos le consideraban como el primer ministro de facto y el principal responsable de representar al país en el extranjero por encima del ministro de Exteriores. EFE

