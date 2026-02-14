Zelenski en Múnich: «Dénnos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones»

Múnich, 14 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EE.UU., Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.

«Dénnos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo», dijo Zelenski al ser preguntado por este asunto. EFE

