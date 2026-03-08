Zelenski enviará expertos ucranianos antidrones la próxima semana a Oriente Medio

2 minutos

Berlín, 8 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este domingo que la semana que viene llegarán a Oriente Medio expertos ucranianos en interceptación de drones, con la intención de prestar asistencia inmediata, al tiempo que mostró la disposición de Ucrania a contribuir al refuerzo de la defensa de Europa.

Según informó Zelenski en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, recogida por ‘Ukrainska Pravda’, «la semana que viene, cuando los expertos estén sobre el terreno, evaluarán la situación y prestarán asistencia, ya que van equipados con las capacidades necesarias».

«Si hablamos de desarrollar ciertos recursos, nos gustaría mucho que esto fuera una oportunidad para ambas partes. Ustedes conocen la escasez de ciertas capacidades que tenemos, y nosotros comprendemos la escasez que tienen los países del Golfo. Por lo tanto, también hay conversaciones al respecto», añadió, al tiempo que señaló que «por ahora es demasiado pronto para hablar de otros detalles».

Por otra parte, Zelenski afirmó que Ucrania está dispuesta a ayudar a reforzar la defensa de Europa.

«Ucrania ya ha comenzado a contribuir a los esfuerzos de estabilización. Como todos saben, los países de la región y Estados Unidos han recurrido a Ucrania en busca de apoyo, y les proporcionaremos la asistencia necesaria, principalmente los conocimientos y la experiencia de nuestro ejército en la defensa contra los drones Shahed, los misiles de crucero y amenazas similares», dijo, al referirse a la ayuda solicitada por Washington y los países del golfo Pérsico.

Sin embargo, es importante que este ejemplo «se convierta en un incentivo para que Europa y nuestros otros socios implementen lo necesario para la seguridad colectiva en nuestro continente», dijo, citado por la agencia Ukrinform.

«Al igual que en Oriente Medio, Europa también necesita una defensa más fuerte», afirmó.

Destacó que Oriente Medio ya cuenta con muchos sistemas de defensa aérea diferentes, incluidas baterías del sistema de misiles Patriot, que aún así han resultado insuficientes durante los ataques modernos.

«Ucrania tiene los conocimientos y la experiencia. De hecho, todos los países reconocen que actualmente se trata de la experiencia más amplia. También contamos con las capacidades de producción pertinentes y debemos compartir esta experiencia con nuestros amigos y socios cercanos en Europa», destacó. EFE

egw/ad