Zelenski es recibido por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier

3 minutos

Berlín, 15 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se encuentra en Berlín manteniendo contactos con una delegación estadounidense y con líderes europeos para tratar de avanzar en el plan para un alto el fuego en Ucrania, fue recibido este lunes por el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier acogió a Zelenski a la puerta de su residencia oficial, el Palacio de Bellevue, sobre una alfombra roja, y el líder ucraniano firmó en el libro de visitas antes de un almuerzo conjunto con el jefe del Estado germano.

Después está previsto que el presidente ucraniano se encuentre con la presidenta de la Cámara Baja del Parlamento, Julia Klöckner, y visite más tarde un foro económico germano-ucraniano en compañía del canciller alemán, Friedrich Merz.

Aunque Steinmeier no tiene funciones políticas más allá de las meramente representativas, su relación con Zelenski no ha estado libre de tensiones y poco después del inicio de la invasión rusa, Kiev señalizó que no deseaba una visita de solidaridad del presidente alemán que estaba prevista.

El motivo era lo que Kiev percibía como el papel de Steinmeier, en su época como ministro de Exteriores, en afianzar la dependencia energética de Rusia y su estrecho vínculo con su entonces homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Sin embargo, el presidente alemán admitió más tarde haberse «equivocado» en su juicio del carácter del presidente ruso, Vladímir Putin, y de haber cometido «errores» en lo tocante a la relación con Moscú, tras lo cual la relación con Kiev se normalizó.

Este lunes, antes de acudir al Palacio de Bellevue, Zelenski ya se había reunido con los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump -su yerno, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff- con los que ya se entrevistó la víspera en la Cancillería alemana.

En estas conversaciones del domingo se lograron «progresos considerables», según indicó Witkoff.

Zelenski también se ha entrevistado este lunes con el presidente finlandés, Alexander Stubb, conocido por mantener buenas relaciones con Trump, mientras que está previsto que a última hora de la jornada se produzca una ronda con una decena de líderes de países europeos y de la UE, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Las autoridades alemanas han organizado con ocasión de la visita el operativo correspondiente al máximo nivel de seguridad, con 3.600 agentes de policía venidos de toda Alemania desplegados en el distrito gubernamental y medidas de detección y destrucción de drones, entre otros.EFE

