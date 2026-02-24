Zelenski espera canjear un «número enorme» de prisioneros con Rusia

Kiev, 24 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que espera que en la próxima reunión de sus emisarios con estadounidenses y rusos se concrete un nuevo intercambio de prisioneros de guerra que lleve a la liberación de un «número enorme» de cautivos de ambos bandos.

Zelenski dijo que la reunión debe producirse en un plazo de entre una semana y diez días, y que espera que la parte rusa acepte en esos contactos finalizar los detalles del canje.

El jefe de Estado ucraniano afirmó sobre el intercambio que no podía revelar el número de prisioneros que se verían beneficiados.

El presidente ucraniano hizo estas declaraciones durante una reunión en Kiev con los líderes de los países nórdicos y bálticos, que viajaron a Ucrania con motivo de los cuatro años del inicio invasión rusa.

Zelenski dijo además que espera que EE.UU. se pronuncie en la próxima ronda de negociaciones sobre la invitación que el líder ucraniano formula a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que ambos se reúnan y hablen directamente de cómo poner fin a la guerra.

Preguntado sobre la posibilidad de que EE.UU. le amenace con dejar de vender armas para Ucrania si Kiev no acepta las cesiones territoriales que exige Rusia para poner fin a la guerra, Zelenski indicó que no ha recibido ninguna señal de este tipo de Washington.

Zelenski explicó también que el principal desacuerdo para que termine la guerra es la cuestión territorial, que incluye tanto el reparto de la región de Donetsk cómo quién se queda con la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia.

El presidente ucraniano dijo que recuperar la central es para Ucrania una cuestión «de principios» más que económica. EFE

