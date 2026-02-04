Zelenski espera nuevos canjes de prisioneros tras los contactos del miércoles en Abu Dabi

Kiev, 4 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que, a la vista de los resultados de los contactos de este miércoles entre sus emisarios y negociadores rusos con mediadores estadounidenses en Abu Dabi, espera “en el futuro más próximo” se produzcan nuevos intercambios de prisioneros entre Kiev y Moscú.

Tras insistir en que el objetivo de Ucrania es poner fin a la guerra, indicó que también Rusia tiene que estar preparada para eso y pidió a sus socios que incrementen su presión sobre el Kremlin para forzarlo a aceptar un acuerdo de paz y que ofrezcan a Kiev garantías “reales” de seguridad para que Ucrania no vuelva a ser invadida por los rusos después de que termine esta guerra.

El presidente ucraniano pidió estas medidas para que “la gente en Ucrania sienta que la situación va de verdad hacia la paz, hacia el final de la guerra” y no que los rusos están aprovechando el proceso de negociación en su beneficio para continuar atacando.

Zelenski explicó que, además de una reunión trilateral con los emisarios de Moscú y Washington, los negociadores ucranianos han mantenido encuentros por separado con los estadounidenses. EFE

