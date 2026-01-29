Zelenski espera que el cese de ataques rusos por frío anunciado por Trump se haga realidad

Berlín, 29 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que el supuesto acuerdo con Moscú para un cese de los ataques rusos contra ciudades ucranianas por el frío extremo, anunciado el día de hoy por el líder estadounidense Donald Trump, se haga realidad.

«Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra», escribió Zelenski en sus redes sociales. EFE

